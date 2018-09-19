Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
Депутаты рассмотрят ряд вопросов.
Фото : today.kz19 сентября 2018, 10:01
В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О кинематографии», передает Zakon.kz.
Кроме того, будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии» (первое чтение).
Также подготовлено заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам формализации занятости населения».
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