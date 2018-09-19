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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Фото : today.kz19 сентября 2018, 10:01

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О кинематографии», передает Zakon.kz.

Кроме того, будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии» (первое чтение).

Также подготовлено заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам формализации занятости населения».


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