Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О кинематографии», передает Zakon.kz.

Кроме того, будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии» (первое чтение).

Также подготовлено заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам формализации занятости населения».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!