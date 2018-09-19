Погода без осадков сохраняется в Казахстане

Дожди и грозы пройдут на западе и востоке республики.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с антициклоном сохраняется погода без осадков, лишь на западе и востоке республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, грозы. На севере и востоке республики местами ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами туман. В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской области ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. Днем в Кызылординской области ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Днем в Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях, днем в Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидается туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 22°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 17°, частично облачно.

Прогноз погоды на 19 сентября.

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