Погода без осадков сохраняется в Казахстане
Дожди и грозы пройдут на западе и востоке республики.
По-прежнему на большей части территории Казахстана с антициклоном сохраняется погода без осадков, лишь на западе и востоке республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, грозы. На севере и востоке республики местами ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской области днем ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром местами туман. В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской области ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. Днем в Кызылординской области ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей. Днем в Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях, днем в Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидается туман.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы днем 22°, преимущественно облачно.
Погода в Астане днем 17°, частично облачно.
Прогноз погоды на 19 сентября.
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