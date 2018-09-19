Госорганы СКО перейдут на новую систему оплаты труда в 2019 году

Глава региона поручил создать рабочую группу по переходу на новую систему.

В 2019 году госорганы СКО перейдут на новую систему оплаты труда. Об этом заявил аким СКО Кумар Аксакалов на заседании акимата, передает пресс-служба акима СКО.

В Казахстане впервые о новой реформе заговорили и даже успели внедрить ее в начале текущего года. Заработную плату по – новому теперь получают госслужащие Астаны и Мангистауской области. В регионе к новшеству только готовятся. По словам акима области Кумара Аксакалова, в первом квартале 2019 года планируется внедрение новой системы оплаты труда для административных государственных служащих. Теперь должностной оклад будет зависеть от характера и сложности работы. Это в корне отличается от традиционной системы, которая учитывает только уровень должности и стаж работы госслужащего.

"Система будет формироваться на основе факторно-балльной шкалы и бонусов. Это позволит увеличить заработную плату, перераспределить обязанности. Госслужащие должны переквалифицироваться. Подведомственные организации методом "чистки" сократят текущие расходы. Много услуг надо передавать в частный сектор, аутсорсинг. Государственных расходов с каждым годом должно быть меньше", - сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил создать рабочую группу по переходу на новую систему оплаты труда.

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