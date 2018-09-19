КНДР и Южная Корея создадут единую олимпийскую команду
Юг и Север решили совместно выступать на различных международных соревнованиях.
Фото : iSport.ua19 сентября 2018, 10:50
Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились направлять единую команду спортсменов на Олимпийские игры и сотрудничать для совместного проведения Олимпиады 2032 года, сообщают РИА Новости.
"Юг и Север решили активно выступать единой командой на международных соревнованиях, включая летнюю Олимпиаду 2020 года, а также сотрудничать для совместного проведения на Юге и Севере летней Олимпиады 2032 года", - отмечается в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.
Игры-2020 пройдут 24 июля – 9 августа в Токио.
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