Н.Нигматулин поднял вопрос защиты прав кинопроизводителей и потребителей

Если мы заговорили об отборе национальных фильмов, то возникает вопрос "а судьи кто?" - Нигматулин

Вопросы создания информационной системы мониторинга фильмов на территории Казахстана подняты на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина в ходе рассмотрения в первом чтении проект закона "О кинематографии", сообщает Zakon.kz.

Депутаты поинтересовались, в связи с чем вводится данная система и предусматривается ли обязательное внедрение электронной продажи билетов.

Говоря в целом о проблемных вопросах отрасли, Н.Нигматулин отметил, что одним из серьёзных препятствий для развития киноиндустрии, помимо ограниченной ёмкости рынка, малого числа кинотеатров, является непрозрачность работы самих кинотеатров.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, сегодня в нашей системе кинопроката нет чёткой и объективной цифры, сколько продано билетов на тот или иной фильм.

По мнению Нурлана Нигматулина, такая ситуация сложилась из-за отсутствия Единой Автоматизированной Информационной Системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которая давно уже существует во всех кинотеатрах Америки, Европы и России.

- Это позволяет решить не только вопрос доходов производителей фильмов. Это ведь и отчисления в бюджет от проката фильмов, - сказал спикер Мажилиса.

Как отметил Н.Нигматулин, в передовых странах порядок функционирования таких систем прописан на законодательном уровне.

- Защита прав кинопроизводителя и потребителя, меры ответственности за непредоставление требуемых сведений и так далее определены в законе. Может быть, и нам так поступить? - обратился спикер Мажилиса к министру культуры и спорта.

В свою очередь Арыстанбек Мухамедиулы пообещал проработать данный вопрос совместно с министерством юстиции до второго чтения.

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