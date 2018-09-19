ПРАВМЕДИА: вебинар о госпрограмме поддержке предпринимателей

Вполне возможно, что и ваша организация является претендентом на возмещение затрат по данной программе, а вы упускаете свой шанс просто потому что не знаете о нем.

Дамы и господа! Смотрите прямой эфир вебинара ПРАВМЕДИА, посвященный изучению государственной программы поддержки производителей.

Вполне возможно, что и ваша организация является претендентом на возмещение затрат по данной программе, а вы упускаете свой шанс просто потому что не знаете о нем.

Возмещение затрат производится на основании Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности.

Порядок применения Правил обсудим со специалистами АО "Казахстанский Институт Развития Индустрии" (АО "КИРИ"), Уразалиновой Д. и Жалмурзиной А., которые курируют данный проект.

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