Увел чужую жену - Мухамедиулы пошутил о герое "Иронии судьбы"

Первая же комиссия нашла бы в фильме целый ряд нарушений этических и гражданских норм - Нигматулин.

При обсуждении проекта закона "О кинематографии" на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК речь зашла о присвоении фильмам статуса национальных и о сохранности фильмов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил во время обсуждения депутат Евгений Козлов, согласно законопроекту государство осуществляет комплекс мероприятий, направленных на сохранение национальных фильмов, фильмов совместного производства, а также кинолетописи, как неотъемлемой части национального культурного достояния.

"В связи с этим у меня такой вопрос: то, что касается национальных фильмов - с ними все понятно. А вот что будет с фильмами, которые были произведены в Казахстане, но не являются национальными?" - обратился он к главе министерства культуры и спорта РК Арыстанбеку Мухамедиулы.

По словам министра, действительно, в проекте закона четко обозначили, как будет проходить процесс присвоения фильму статуса национального.

"Но в данное время эти фильмы, которые сняты до обсуждения принятого закона, они уже обязаны храниться в Госфильмофонде. Оно в ведении государства. То есть те фильмы, которые снимали за госсчет, государство является автором этих фильмов. А если это коммерческий - за счет частных инвестиций снимались, то, конечно, эта норма не распространяется. А если были потрачены государственные деньги, мы строго следим, чтобы они стали собственностью государства", - пояснил он.

Со своей стороны спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин указал главе ведомства, что присвоение статуса - это важно, но вместе с тем депутаты опасаются, что не все фильмы смогут пройти субъективную оценку.

"Арыстанбек Мухамедиевич, признание того или иного фильма национальным - это дает статус сразу хранения этого фильма? Правильно? Его оцифровки и так далее за счет средств государства. Это очень важно. В законопроекте в ст. 13 "Фильм признается национальным при совокупности следующих оснований, первое, это если фильм создан на высоком художественном уровне, способен удовлетворять духовные потребности народа, служить госинтересам, а также узнаванию через киноискусство". Есть еще, правда, вторые, третьи пункты, которые касаются продюсеров и тех, кто участвует", - сказал руководитель палаты.

"Просто есть сегодня такое опасение: если остановиться на содержательной части, то по указанному критерию не всегда фильмы могут пройти национальную комиссию, чтобы получить статус. Но при этом они могут быть очень популярны у народа. То есть идеологическая составляющая на первый взгляд там может отсутствовать, но они могут быть очень востребованными зрителями. Примеры есть в недавней нашей с вами советской действительности. К примеру, фильм "Ирония судьбы или с легким паром" - Владимира Карповича (Божко, вице-спикера Мажилиса) любимый фильм (смех в зале)…", - добавил Н. Нигматулин.

По его словам, первая же комиссия нашла бы там целый ряд нарушений этических и гражданских норм.

"Это употребление в общественном месте, незаконное вторжение в чужую частную собственность и так далее", - подчеркнул он.

" …И самое главное - увел чужую жену", - пошутил А. Мухамедиулы в свою очередь.

Эта реплика вызвала бурные аплодисменты и смех среди мажилисменов.

"По реакции некоторых людей это не считается нарушением. Или, к примеру, наш с вами любимый фильм Шакена Айманова "Ангел в тюбетейке". Тоже там большой вопрос, есть ли идеологическая составляющая: мама проводит кастинг для своего великовозрастного сына. Но эти фильмы, игра актеров, подача сюжета, и откровенно говоря, просто великолепное художественное воплощение сделало фильмы шедеврами. Эти примеры уже говорят о том, уважаемые коллеги, что, наверное, надо создать условия для хранения всех фильмов. Если цена вопроса там небольшая, наверное, до второго чтения с министерство финансов, нацэкономики можно было бы отработать", - считает спикер Мажилиса.

В качестве примера места хранения он привел книжную палату.

"А время покажет востребованности того или иного произведения", - уточнил Н. Нигматулин.

Также он акцентировал внимание на комиссии, которая будет отбирать фильмы.

"Важно, чтобы туда вошли не только чиновники, но и общественные деятели, режиссеры, артисты, кинокритики, депутатов не забудьте. Я думаю, что только вот такое широкое представительство общественности в этой комиссии даст возможность объективно отбирать и самое главное - повысит доверие к результатам отборов вот таких национальных фильмов", - полагает руководитель палаты.

На этот счет министр заверил, что все предложения будут учтены и их "непременно осуществят".

Ксения Давыдова, Астана.

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