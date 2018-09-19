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Американский работник автомойки неожиданно заслужил славу супергероя

Видео, где он рискуя собой, пытается спасти две машины от столкновения, набрало более 4 миллионов просмотров.

Фото : twitter19 сентября 2018, 11:25

Сотрудник автомойки, попытавшийся растолкать две машины голыми руками, прославился благодаря видеоролику, выложенному пользователем Twitter под ником Octobers Very Own.

На видео один из автомобилей внезапно сдает назад и рискует врезаться в другой автомобиль. Однако сотрудник мойки быстро встает между ними, и упираясь ногами, останавливает внедорожник.

Видео было просмотрено более четырех миллионов раз и набрало почти 235 тысяч лайков. Комментаторы высказывали недоумение по поводу поведения водителей.

«Кто ездит на мойке задним ходом?» — удивлялись они.

А несколько пользователей узнали место, где произошел инцидент.

«Это что, Kelly’s на Марч-лейн?» — уточнили жители канадского Стоктона.

Комментаторы обрадовались тому, что оказались жителями того же города, что и участник ролика. Юзеры восхитились находчивостью парня и назвали его супергероем.


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