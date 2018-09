Американский работник автомойки неожиданно заслужил славу супергероя

Сотрудник автомойки, попытавшийся растолкать две машины голыми руками, прославился благодаря видеоролику, выложенному пользователем Twitter под ником Octobers Very Own.

На видео один из автомобилей внезапно сдает назад и рискует врезаться в другой автомобиль. Однако сотрудник мойки быстро встает между ними, и упираясь ногами, останавливает внедорожник.

First day at the car wash , this finna be a breeze ! pic.twitter.com/XzKl51259M