Почти на 6 тенге подешевел доллар на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 363,61 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 363,61 тенге за доллар (-5,75 тенге), объем торгов – 33,05 млн долларов (+4 850 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4088 тенге за рубль, объем торгов – 30 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,9723 тенге за юань (-0,9794 тенге), объем торгов – 650 тыс. юаней (-900 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 361,3-363,3 тенге, евро - 423,3-426,3 тенге, рос.рубля - 5,42-5,48 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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