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Почти на 6 тенге подешевел доллар на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 363,61 тенге за доллар.

Фото : nts.kg19 сентября 2018, 11:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 363,61 тенге за доллар (-5,75 тенге), объем торгов – 33,05 млн долларов (+4 850 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4088 тенге за рубль, объем торгов – 30 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,9723 тенге за юань (-0,9794 тенге), объем торгов – 650 тыс. юаней (-900 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 361,3-363,3 тенге, евро - 423,3-426,3 тенге, рос.рубля - 5,42-5,48 тенге.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.


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