Мухамедиулы: Финансирование киноиндустрии в РК оставляет желать лучшего

В этом году выделено 7,5 млрд на художественные, документальные и анимационные фильмы.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении законопроекта "О кинематографии" министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о том как развивается сегодня киноиндустрия в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

"В действительности, очень сложный, жизненно важный вопрос (финансирования). Отвечу, вы сказали, выделяется 7,5 млрд тенге. Если взять в соизмерности с другими странами, это очень маленькая сумма. Если, скажем, мы берем в расчет 2011-2012 годы, ну где-то всегда в год выделялось для производства кино 5-6 млрд тенге. Если соотношение курса взять в 2011-2012 годах и сейчас - это совсем другие цифры", - сказал он.

По его словам, эта сумма предусмотрена на съемки художественных, документальных и анимационных фильмов.

"И тем более, сейчас надо учесть, что значимость кино возрастает. Для примера могу сказать - в той же России финансовая обеспеченность кино на 5 и 7 раз больше, чем мы сейчас выделяем. Мы должны это признать, если мы смотрим, как выделяются в других странах - миллиарды долларов, а мы 7,5 млрд тенге. Мы говорим, что надо обеспечить национальное кино. Мы должны на эту сумму снимать и художественные, и документальные фильмы, еще и анимационные фильмы", - пояснил глава ведомства.

А. Мухамедиулы уточнил, что за прошлый год всего было снято два анимационных фильма.

"Представьте, сколько мы выделяем для анимационных фильмов! Мы в прошлом году только сняли два анимационных фильма, потому что сейчас большие средства направили для "Алмас Кылыш" - историческая картина сейчас снимается, "Томирис". Мы предпочтение отдаем, чтобы историю Казахстана показать. Для примера хочу сказать, когда мы недавно обсуждали, у нас были крупнейшие режиссеры. И начали перечислять, сколько у нас в Казахстане было снято исторических фильмов. "Кошпенлер" и "Мын бала", по-моему. Больше ни одного фильма нет исторического. "Султан Бейбарыс" снимался, "Болат Мансуров" за счет "Мосфильма" и другие", - перечислил министр.

Вместе с тем, требует развития анимационное направление.

"По мультфильмам. В первую очередь, что мы должны изменить - это качество наших фильмов, мы должны вырастить специалистов. Почему Уолт Дисней направлен только для съемки анимационных фильмов, Союзмультфильм направлен только для анимационных фильмов… У нас, к сожалению, "Казахфильм" снимает и документальные, и худфильмы, и анимационные. Это очень болезненно, это очень необходимый вопрос, чтобы мы, действительно, анимационный фильм двигали вперед", - пояснил глава МИК РК.

"Мы на Евразийском кинофестивале пригласили создателей фильма "Маша и Медведь". Мы пригасили и говорим, помогите сделать наш казахстанский образ, что можно сделать. "Маша и медведь" становится более популярной, это уже не столько анимационный фильм, сколько целое государственное направление. Кстати, авторов уже оттеснили, там уже целая корпорация, потому что Машу и Медведь стали смотреть и европейские страны", - сказал А. Мухамедиулы.

В заключение министр добавил, что в РК необходимо создать отдельную анимационную студию, как Госфильмофонд.

"Когда сделаем, как Союзмультфильм или Уолт Дисней отдельно анимационную студию, тогда мы сможем действительно сказать да, у нас будущее анимационного фильма будет блестящее", - резюмировал он.

Ксения Давыдова, Астана.

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