Две группы заблудившихся туристов спустили с гор спасатели РОСО

Обе поисково–спасательные операции проведены в горах близ Алматы.

Две поисково-спасательные операции провели в алматинских горах спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО). В числе заблудившихся туристов четверо взрослых и один подросток, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

Так, 15 сентября около восьми часов вечера в дежурно-диспетчерскую службу РОСО поступила информация о том, что на территории Бутаковского ущелья потерялись двое взрослых и один 15-летний подросток. Оперативная группа РОСО в составе пяти человек и одного кинологического расчета безотлагательно выехала к месту вызова.

Согласно полученным данным, туристы доехали на автобусе до конечной остановки, после чего, поднявшись выше по Бутаковскому ущелью и пройдя «гребень», заблудились. Спустя два часа спасатели РОСО обнаружили потерявшихся и благополучно сопроводили до дороги, ведущей в город.

Еще один аналогичный случай произошел на территории горнолыжного курорта «Чимбулак». В ночь на 18 сентября оперативному дежурному поступило сообщение, о том, что молодой человек и девушка потерялись в горной местности и не могут спуститься в темноте. Оперативно среагировав спасательное подразделение спустя час обнаружило заблудившихся молодых людей, тем самым успешно завершив поисково-спасательную операцию.

«Характер подобных экстремальных ситуаций состоит в том, что туристы совершающие походы в горной местности, переоценив свои силы, не могут самостоятельно спуститься или найти обратную дорогу в темное время суток. Спасатели рекомендуют рационально рассчитывать свои силы при подъеме в горы, а также максимально приложить усилия для завершения похода до наступления темноты. Соблюдайте меры безопасности в горах, обязательно информируйте о предполагаемом маршруте близких людей и родственников», – отметил Р. Иманкулов.

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