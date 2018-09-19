Н.Нигматулин: Впервые господдержка кинематографии получает правовое обеспечение

Должны создаваться условия для развития киноиндустрии, для повышения её инвестиционной привлекательности - спикер.

На пленарном заседании под председательством cпикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты в первом чтении одобрили проект закона "О кинематографии" и сопутствующие к нему законодательные поправки, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к мажилисменам, спикер Мажилиса отметил, что государственная поддержка кинематографии Казахстана впервые получает правовую основу. По словам Н.Нигматулина, это позволяет говорить о системном подходе со стороны государства, который необходим казахстанскому кинематографу для дальнейшего развития и улучшения его качества и конкурентоспособности.

Нурлан Нигматулин подчеркнул, что должны создаваться условия для развития киноиндустрии, для повышения её инвестиционной привлекательности.

- Эта отрасль, если её поставить на бизнес-рельсы, может приносить ещё и в бюджет значительные доходы. Может быть повторюсь, но коммерциализация киноиндустрии и есть один из путей диверсификации экономики, - сказал Н.Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса напомнил об основных проблемах отрасли, акцентировав внимание на кинофикации регионов. По словам Н.Нигматулина, сегодня даже в таких крупных городах, как Капшагай, Талгар, Аягуз, Кентау нет ни одного кинотеатра.

- Нужно создавать все экономические и законодательные условия, чтобы бизнес развивал в таких городах сеть кинотеатров, - подчеркнул председатель Мажилиса.

Н.Нигматулин затронул также вопросы борьбы с пиратством, подчеркнув, что у министерств информации и коммуникаций, юстиции, МВД уже есть наработанный опыт борьбы с противоправным контентом.

- И может быть, настало время заинтересованным государственным органам разработать и внести законопроект, направленный на ликвидацию условий, порождающих пиратство. Депутатский корпус, со своей стороны, готов для работы по данному направлению, - сказал Н. Нигматулин.

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