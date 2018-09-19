Грузовик оборвал троллейбусные линии в Алматы
На месте работала бригада аварийной службы, которая обесточила ЛЭП.
Фото : Zakon.kz19 сентября 2018, 13:14
В Алматы в результате ДТП образовался большой затор, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Водитель грузовика-длинномера DAF двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении. Проезжая под мостом ниже проспекта Райымбека, он зацепил швеллер, на котором закреплены троллейбусные линии электропередач. Швеллер частично оторвался с одной стороны, затем упал на капот следовавшего за грузовиком Volkswagen Vento.
На дороге образовался затор. На месте работала бригада аварийной службы, которая обесточила ЛЭП.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4937829-98b7627f99db02d0fe460161799ec0d7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...