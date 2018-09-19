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Грузовик оборвал троллейбусные линии в Алматы

На месте работала бригада аварийной службы, которая обесточила ЛЭП.

Фото : Zakon.kz19 сентября 2018, 13:14

В Алматы в результате ДТП образовался большой затор, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель грузовика-длинномера DAF двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении. Проезжая под мостом ниже проспекта Райымбека, он зацепил швеллер, на котором закреплены троллейбусные линии электропередач. Швеллер частично оторвался с одной стороны, затем упал на капот следовавшего за грузовиком Volkswagen Vento.

На дороге образовался затор. На месте работала бригада аварийной службы, которая обесточила ЛЭП.


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