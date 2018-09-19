Средства должны выделяться строго по назначению - Назарбаев о важности Счетного комитета

Президент Казахстана подчеркнул ключевую роль Счетного комитета в деле обеспечения эффективности освоения бюджетных средств и недопущения их хищения.

Глава государства встретился с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальей Годуновой, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности Счетного комитета в сфере контроля за исполнением республиканского бюджета и аудита государственных программ, а также о проводимой работе по методологической поддержке ревизионных комиссий в регионах.

Президент Казахстана подчеркнул ключевую роль Счетного комитета в деле обеспечения эффективности освоения бюджетных средств и недопущения их хищения.

- Счетный комитет является важным органом, осуществляющим контроль за надлежащим освоением государственных финансов и независимую оценку исполнения бюджета. Средства должны выделяться строго по назначению, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Годунова доложила о ходе модернизации системы государственного аудита, осуществляемой в рамках Плана нации «100 шагов» с учетом мировых стандартов.

- В настоящее время Счетный комитет отходит от практики констатации фактов финансовых нарушений и акцентирует свою деятельность на оценке эффективности. Нами оказывается помощь объектам аудита в выявлении причин, которые стали основой для финансовых нарушений, и даются соответствующие рекомендации, - отметила председатель Счетного комитета.

Кроме того, Годунова проинформировала Главу государства о работе по осуществлению аудита государственных программ и стратегических планов государственных органов, а также предварительной оценки республиканского бюджета на стадии его планирования.

В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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