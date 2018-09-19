В Атырау пройдут VI Международные спортивные игры университетов Прикаспийских государств

В соревнованиях примут участие 700 спортсменов из 5 государств.

Торжественное открытие универсиады пройдет 24 сентября в спорткомплексе "Жайык" на базе АГУ им. Х. Досмухамедова, сообщает Zakon.kz.

Организатором мероприятия выступило управление физической культуры и спорта Атырауской области. В соревнованиях, которые продлятся до 30 сентября, примут участие 700 спортсменов из 5 государств. В плане проведения универсиады заявлено 10 категорий. Студенты намерены сразиться с другими представителями вузов в баскетболе, плавании, лёгкой атлетике, боксе, каратэ-до и т.д. Всего будет разыграно 400 комплектов медалей.

- Проведение столь крупных спортивных соревнований студентов среди вузов Казахстана, России, Ирана и других стран станет большим событием для всей Атырауской области. Надо сказать, что с нашего университета принимают участие более 170 спортсменов. Мы верим в их победу и желаем удачи,- рассказал руководитель пресс-службы АГУ им. Х. Досмухамедова Сагынбек Аронов.

Отметим, что универсиада проводится с 2000 года, и первые игры состоялись в Астрахани РФ. Встреча спортсменов из разных стран призвана укрепить связи между государствами Каспийского региона, развить межвузовскую дружбу и повысить интерес к спорту и здоровому образу жизни.

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