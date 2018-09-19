Степаненко впервые рассказала о причинах развода с Петросяном

Представитель Степаненко Елена Забралова решила прервать молчание.

Скандал вокруг развода главной юмористической пары страны Евгения Петросяна и Елены Степаненко набирает обороты и уже напоминает информационную войну. Причем стрелы летят с одной стороны - от Евгения Петросяна и его адвоката Сергея Жорина. Елена Степаненко же предпочитает не комментировать свой развод. И лишь сейчас ее представитель Елена Забралова решила прервать молчание, пишет KP.RU.

«У них венчанный брак»

- Это первое интервью прессе, - подчеркивает Елена Забралова. - И я не только как адвокат Елены Григорьевны решила прокомментировать ситуацию, но и как человек, который не может спокойно воспринимать информационную травлю очень достойного, порядочного и верующего человека. Я считала, что это не та ситуация, которая должна обсуждаться всем миром. Но действия со стороны Петросяна вынуждают нас дать разъяснения. Евгений Ваганович заявлял, что надо разводиться цивилизованно и спокойно. Однако его слова идут вразрез с реальными действиями. Елена Григорьевна считает, что именно Евгений Ваганович организовал кампанию по ее компрометации. Обращаю внимание: Петросян старается остаться за кадром. Но ведь то, что говорит в СМИ его представитель, он говорит от имени Евгения Вагановича. Если бы Петросян не был согласен с его действиями, то сразу отозвал бы у своего представителя доверенность. Он не может не знать, сколько необоснованных обвинений, сколько лжи и оскорблений было высказано в адрес Елены Степаненко. О несуществующих поклонниках, о процентах дележа имущества, о других вещах...

- Представитель Петросяна Сергей Жорин заявил, что супруги уже 15 лет не живут вместе.

- Елена Григорьевна категорически это отрицает. У Евгения Вагановича и Елены Григорьевны была настоящая семья на протяжении 30 с лишним лет. У них венчанный брак. Евгений Ваганович ушел из семьи в 2017 году. Это знают все в их окружении - и коллеги, и знакомые. Они жили вместе в их самой большой квартире до определенного месяца 2017 года. Более точные сведения я сообщу в суде.

- Зачем же тогда говорить про 15 лет?

- Считаем, что эти заявления вызваны желанием любым способом увеличить долю Евгения Петросяна при разделе имущества.

- Елена Степаненко планировала жить с мужем и дальше?

- Во всяком случае до 2017 года, со слов Елены Григорьевны, было все нормально, и никто не подозревал, что этот брак распадется.

- Когда Петросян ушел из семьи, для Елены Григорьевны это было болезненно?

- Конечно. Это действительно - в большей или меньшей степени - травма... Но не буду вдаваться в эмоции, поскольку я не психолог, а адвокат.

- Так какова же истинная причина развода?

- Думаю, дискредитация Елены Григорьевны в СМИ как раз и вызвана тем, что Евгений Ваганович пытается скрыть истинную причину расторжения брака. В прессе уже писали о молодой помощнице Евгения Вагановича. Думаю, эти сведения небезосновательны. Я понимаю Евгения Вагановича: кому захочется рассказывать о своем романе с полувековой разницей в возрасте, о своих действиях, которые причиняли ущерб семье, о дорогих подарках молодой помощнице? Думаю, именно поэтому Евгений Ваганович и потребовал срочного раздела имущества. Причем потребовал до того, как вообще зашел разговор о разводе. Он сказал Елене Григорьевне, что уходит, и сразу же сам заговорил о разделе имущества. Очень торопил с этим. Для Елены Григорьевны все это было неожиданным. Более того, представитель Петросяна даже стал уверять, что лучше сейчас разделить имущество, поскольку с Евгением Вагановичем легче договориться, чем с новым наследником!

- Наследником?!

- Да. Семья очень была обеспокоена такими заявлениями. Непонятно, что за новые наследники, как могут какие-то наследники вступить в этот процесс, ведь сам Евгений Ваганович в добром здравии, а семья и впредь желает ему благополучия и здоровья.

- Но что это за наследники? У Петросяна есть дочь от первого брака, внуки...

- Конечно, речь не о тех наследниках, которые уже есть. Не думаю, что представитель Евгения Вагановича беспокоится о них.

- Пока нигде не было официально заявлено, что возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова беременна...

- Я отказываюсь обсуждать данную тему.

- И все-таки: помощница Петросяна ждет ребенка?

- Я считаю этот вопрос неуместным.

Особо ценная квартира

- Сообщалось, что Степаненко замахнулась аж на 80 процентов совместно нажитого имущества...

- Не знаю, откуда взялась эта цифра. Ни в одном судебном документе такой цифры нет. На день обращения в суд и до настоящего времени требования Елены Григорьевны составляют менее 50% от стоимости заявленного к разделу имущества. Потом, после описи имущества и установления обстоятельств дела, предшествующих разделу, исковые требования могут быть изменены. Но даже если они изменятся, то в строгом соответствии с законом.

- Петросян пытался решить вопрос мирным путем, без суда?

- Да. Но «мирный путь» для Евгения Вагановича - это такой, чтобы практически все нужное ему имущество осталось у него. Он предлагал Елене Степаненко их самую большую квартиру, которая сегодня составляет приблизительно от 40 до 50 процентов (процент не подсчитывала) стоимости всего заявленного имущества. Эта квартира изначально создавалась под дом-музей Петросяна. Она действительно большая, имеет сцену, там костюмы, архивы, видеотека и так далее (по нашим сведениям, площадь этой квартиры в 1-м Зачатьевском переулке Москвы - 512 кв. м. - Ред.). И эту квартиру он предлагает Елене Григорьевне практически как единственный актив. Но зачем ей чужой дом-музей, если они разводятся ?

- Остальное имущество Петросян хотел оставить себе?

- Эта квартира по стоимости составляет практически половину от всего заявленного имущества. Его представитель говорил, что Елена Григорьевна может небольшую квартиру сдавать и на это содержать большую квартиру. Елена Григорьевна постоянно спрашивает: зачем ей содержать дом-музей Петросяна?

- Евгений Петросян и Елена Степаненко жили вместе в этой квартире. И сейчас она там живет?

- Конечно, это же их дом. Если уходит муж, где должна жить жена?! Сейчас она живет там до вынесения решения судом. Пока суд не произведет раздел имущества. После этого она сможет решать вопрос о переезде в другую квартиру.

- Жорин уверял, что Степаненко не пускает Петросяна в их общую квартиру, чтобы оценщики составили опись имущества...

- Дело в том, что суд принял меры по обеспечению имущества, заявленного к разделу. Данное имущество находится в квартире, в которой проживали супруги и где осталась проживать Елена Григорьевна до решения суда. Суд принял меры по обеспечению иска и передал имущество ей на ответственное хранение. Но она в этот период уехала на гастроли. У артистов за полгода составляется график гастролей. Как можно в квартире без лица, на ответственном хранении которого находится имущество, проводить опись? Мы объяснили, что, как только Елена Григорьевна приедет, будет произведена опись остального имущества. Как только Елена Григорьевна приехала, сразу же были сданы документы судебному приставу для производства описи.

«Кукла вуду - выдумка»

- Представитель Евгения Вагановича много сообщает непонятных нам вещей. Так, журналисты меня спрашивали: мол, со слов представителя Петросяна, Елена Степаненко претендует на книгу «Оккультизм и сексуальность», - рассказывает Елена Забралова. - Из всего списка огромной библиотеки выбрали именно эту книгу!

- Уж раз зашла речь об этой книге - какова ваша реакция?

- Если Евгений Ваганович считает, что из всей семейной коллекции книг это самая ценная книга, а там есть очень серьезные, старинные книги, то Елена Григорьевна, если найдет ее в библиотеке, примет все меры, чтобы охранять ее с особой тщательностью. А если Евгению Вагановичу эта книга нужна для использования в настоящее время, пусть представит доказательства в суд.

- Кстати, Жорин заявлял на телевидении, что под кроватью Петросяна была найдена кукла вуду, исколотая иголками, - вроде как это Степаненко могла порчу наводить...

- Про куклу - выдумка. Смешно комментировать. В отношении верующего человека говорить такие вещи, на мой взгляд, просто непорядочно.

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История развода 72-летнего Евгения Вагановича с женой начинает обрастать еще более удивительными подробностями. Слухи о том, что у Петросяна есть молодая любовница, недавно прокомментировала адвокат Елены Степаненко.

- Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества. И я понимаю Евгения Вагановича, что вряд ли кто-то захочет рассказать о своем романе с полувековой разницей со своей сотрудницей, - заявила журналистам адвокат артистки Елена Забралова.

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