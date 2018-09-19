В Казахстане может появиться отечественная версия мультфильма "Маша и Медведь"

В РК необходимо создать отдельную анимационную студию, как Госфильмофонд.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении законопроекта "О кинематографии" министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы обратил внимание на то, отечественное анимационное направление киноиндустрии требует развития, передает Zakon.kz.

"По мультфильмам. В первую очередь, что мы должны изменить - это качество наших фильмов, мы должны вырастить специалистов. Почему Уолт Дисней направлен только для съемки анимационных фильмов, Союзмультфильм направлен только для анимационных фильмов… У нас, к сожалению, "Казахфильм" снимает и документальные, и худфильмы, и анимационные. Это очень болезненно, это очень необходимый вопрос, чтобы мы, действительно, анимационный фильм двигали вперед", - пояснил глава МИК РК.

"Мы на Евразийском кинофестивале пригласили создателей фильма "Маша и Медведь". Мы пригасили и говорим, помогите сделать наш казахстанский образ, что можно сделать. "Маша и медведь" становится более популярной, это уже не столько анимационный фильм, сколько целое государственное направление. Кстати, авторов уже оттеснили, там уже целая корпорация, потому что "Маша и Медведь" стали смотреть и европейские страны", - сказал Мухамедиулы.

В заключение министр добавил, что в РК необходимо создать отдельную анимационную студию, как Госфильмофонд.

"Когда сделаем, как Союзмультфильм или Уолт Дисней отдельно анимационную студию, тогда мы сможем действительно сказать да, у нас будущее анимационного фильма будет блестящее", - резюмировал он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!