Мошенница, выманившая у доверчивых горожан миллионы тенге, задержана в Астане

Пока с официальными заявлениями в органы правопорядка обратились 15 астанчан, но полицейские предполагают, что пострадавших может быть гораздо больше.

В следственном отделе районного УВД проводится досудебное расследование в отношении 35-летней мошенницы, которая входя в доверие граждан, совершала хищение денежных средств на крупные суммы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД г.Астаны.

Под предлогом участия в тендере по поставке товаров в детские дома нескольких регионов Казахстана, подозреваемая обманным путем вовлекала жителей Астаны вкладывать деньги. При этом она обещала им ежемесячные выплаты от 10 до 20%, в зависимости от вложенной суммы. Сумма вложений обманутых ею граждан варьируется от 500 тысяч до 17 млн. тенге.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество». В полицию уже обратились 15 человек по факту мошенничества и не исключено, что число потерпевших может быть и больше. В этой связи, пострадавших от мошеннических действий данной гражданки просим обратиться в РОП УВД района «Алматы» по адресу ул. Жансүгүрұлы,2 или позвонить по телефонам: 71 67 10, 71 68 00, 71 68 26, 8 702 268 00 08, 8 775 400 00 58, 8 775 238 88 23», – сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

Фото пресс-службы ДВД Астаны

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