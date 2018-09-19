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Спецслужбы Караганды готовятся к активным боевым действиям

Они будут отрабатывать действия по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий.

Фото : Хабар 2419 сентября 2018, 14:13

20 сентября 2018 года на территории района имени Казыбек би города Караганды, а также дачного общества «Елочка» будут проведены антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Карагандинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного штаба по борьбе с терроризмом.

«Учение максимально приближено к боевым условиям. Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике», – говорится в сообщении ведомства.


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