Спецслужбы Караганды готовятся к активным боевым действиям
Они будут отрабатывать действия по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий.
Фото : Хабар 2419 сентября 2018, 14:13
20 сентября 2018 года на территории района имени Казыбек би города Караганды, а также дачного общества «Елочка» будут проведены антитеррористические учения по пресечению условного акта терроризма и ликвидации его последствий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Карагандинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного штаба по борьбе с терроризмом.
«Учение максимально приближено к боевым условиям. Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике», – говорится в сообщении ведомства.
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