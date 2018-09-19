Боец ММА хочет лично научить обидчика водителя скорой помощи уважать старших

Без разницы где - в клетке, на ринге, по правилам, без правил - сказал в своем обращении боец.

Боец ММА Сабит Жусупов записал обращение, на котором предложил гражданину Турции, вместо того, чтобы кидаться на пожилых, встретиться с ним, передает Zakon.kz.

"Хочу обратиться к водителю Volkswagen. Если ты боец, и дерешься на улице, бьешь пожилых людей, давай встретимся со мной. Подними на меня руку. Я готов оплатить тебе перелет и медицинский осмотр. Либо я прилечу к тебе в Алматы. Без разницы где - в клетке, на ринге, по правилам, без правил. Я тебя научу уважать старших", - сказал Жусупов.

Широкий общественный резонанс вызвала видеозапись, на которой мужчина кидается с кулаками на водителя "скорой" в Алматы. Позже выяснилось, что спецмашина ехала в больницу для экстренной госпитализации на операцию пожилой женщины. И водителю Volkswagen не понравилось, что "скорая" перестроилась перед ним. В результате конфликта водитель последней получил рассечение брови, а задержанному гражданину Турции грозит наказание.

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