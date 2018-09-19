Филиал Академии государственного управления открыли в Жамбылской области

Акимы сельских округов будут обучены сбалансированному формированию местного бюджета.

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил с рабочим визитом Жамбылскую область, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

В ходе визита он совместно с акимом области Аскаром Мырзахметовым принял участие на торжественном открытии филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Алик Шпекбаев отметил, что открытие филиалов Академии госуправления в регионах станет весомым вкладом в повышение квалификации государственных служащих и положительно отразится на развитии страны.

"Планируется запуск пилотной программы обучения акимов сельских округов Жамбылской области. Программа будет реализована филиалом Академии совместно с акиматом области. Полагаю, что результаты обучения внесут определённый вклад в развитие региона. Согласно статистике в настоящее время в области работает 154 акима сельских округов. Участие 25 из них в программе является только первым шагом. Надеемся, что в дальнейшем подобное обучение станет традиционным и охватит весь корпус сельских акимов, а также акимов районов и городов", - отметил он.

В целом с начала текущего года на базе Академии и 16 ее филиалов обучено более 929 акимов и их заместителей, в том числе 763 сельских акима. Уже сегодня имеются значительные результаты от обучения в регионах.

Так, в ВКО по инициативе акима области была реализована программа обучения, по итогам которой 98 акимов сельских округов реализуют проекты по социально-экономическому развитию сельских территорий области, сбалансированному формированию местного бюджета и эффективному управлению коммунальной собственностью.

В Алматинской области также филиалом Академии совместно с акиматом реализованы образовательные проекты по обучению основам проектного менеджмента руководителей управлений области, заместителей акимов районов и акимов сельских округов.

Филиал Академии был открыт в Таразе в рамках создания в стране Единой системы обучения государственных служащих и призван стать центром профессионального развития госслужащих региона.

На торжественной церемонии был презентован проект "Трансформация подходов к обучению в контексте развития местного самоуправления в Жамбылской области".

В среднем, на базе филиала ежегодно будут проходить переподготовку и повышение квалификации около 2000 работников государственных органов области.

Также филиал Академии оказывает консультационные услуги по вопросам применения проектного менеджмента в государственном управлении. Для этого имеется необходимая инфраструктура и профессорско-преподавательский потенциал.

"Агентством в реализацию поручений Главы государства принимаются меры по дальнейшему развитию профессионального обучения государственных служащих. В дальнейшем в рамках развития единой системы обучения госслужащих на базе Академии и филиалов будет продолжена практика реализации совместных образовательных проектов с областными акиматами", - подытожил свое выступление Алик Шпекбаев.

На торжественной церемонии открытия приняли участие ректор Академии государственного управления при Президенте РК Фатима Жакыпова, руководители территориальных департаментов Агентства по Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областям и городам Алматы и Шымкент.

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