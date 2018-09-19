Краснокнижная туранга, косуля и таутеке изъяты у браконьеров в Алматинской области

Кроме того, полицейские задержали четырех браконьеров с незаконным оружием.

В Алматинской области полиция совместно с природоохранными органами проводят отработку «Браконьер», направленную на выявление фактов незаконной охоты и незаконной порубки деревьев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД региона.

Как сообщили в ведомстве, отработка началась 10 сентября и продлится до 28 числа. В ходе рейдов выявлено 37 нарушений природоохранного законодательства, из которых по 11 фактам начато уголовное расследование.

«У браконьеров изъято 15 кубов незаконно добытого саксаула, в том числе занесенная в Красную книгу туранга, которая была вырублена и заготовлена в виде дров. В Сарканском районе задержали жителя Талдыкоргана, отстрелившего косулю, а в Уйгурском районе задержали группу из пятерых местных жителей, которые во время охоты в горах застрелили таутеке (сибирский горный козел). У задержанных было изъято пять ружей, четыре из которых оказались незаконными. По фактам, где усматривается уголовная ответственность возбуждено уголовное производство с назначением необходимых в таких случаях экспертиз» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции также дополнили, что за время отработки к административной ответственности привлечено 26 человек, из них за нарушение охоты 8, нарушение правил рыболовства – 9, нарушение правил хранения и ношения оружия – 8.

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