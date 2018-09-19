Проблему зависимости от импорта поднял депутат

Правительству РК необходимо определить приоритетный список импортозамещающих товаров и оказать первоочередную поддержку производителям таких товаров.

На пленарном заседании Мажилис Парламента РК депутат Аманжан Жамалов затронул в своем запросе на имя премьер-министра РК тему импортозамещения в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Текущая ситуация с курсом тенге обнажила проблему уязвимости нашей экономики. В то же время экономический блок правительства сохраняет спокойствие и не признает негативные последствия длительного колебания тенге для них. А отдельные спекулянты, хорошо погревшие руки на сегодняшнем положении дел, описывают дальнейший пессимистический сценарий о падении тенге и росте инфляции. Понятно, что это нереальное положение вещей, а спекулятивные тренды, выгодные для определенного круга игроков и «торгашей». Но все же, готовы ли мы к такому варианту событий?» - сказал он.

Как отметил депутат, в России еще с 2014 года реализуется 24 отраслевых и 78 региональных планов импортозамещения.

«В результате выросло производство и расширен ассортимент. И сейчас благодаря такой политике инфляция в России снизилась до 2%. Глава государства регулярно поднимает вопрос индустриализации и необходимости насыщения внутреннего рынка. Еще в феврале 2017-го года на расширенном заседании правительства Елбасы отметил, что «Импортозамещение в ближайшие годы может дать до 5% роста ВВП». Национальный банк сам опубликовал данные, согласно которым более 27% потребительских товаров – это импорт», - сказал мажилисмен.

В то же время Жамалов добавил, что за 2017 год магазинами и торговыми домами было закуплено товаров на 4 трлн тенге.

«Из них почти 2 трлн тенге или 45% приходилось опять же на импорт. Но это не только реальная угроза повышения цен при каждом подорожании доллара, но это еще и огромный рынок, и потенциал для развития собственного производства. И чтобы остановить рост цен начать нужно с развития производственной сферы по товарам потребительской корзины. Ключевые позиции в которой занимают: продукты питания, одежда и обувь, лекарства, стройматериалы, мебель. Это уже почти половина того, что продается на рынках и в магазинах. И это не какое-то высокотехнологическое производство - простые товары и технологии», - полагает он.

В качества примера парламентарий привел то, что в преддверии нового учебного года все родители думают о приобретении школьных принадлежностей, и если в июле собрать ребенка в школу стоило около 100 тысяч тенге, то в августе на этот же комплект нужно было потратить уже 140 тысяч тенге.

«Неужели мы не можем наладить собственное производство по этим позициям? Пусть среднего качества, но доступное для большинства населения?» - возмутился депутат.

Жамалов считает, что правительству необходимо определить приоритетный список импортозамещающих товаров и оказать первоочередную поддержку производителям таких товаров в рамках программы индустриализации и поддержки АПК.

Также мажилисмен предложил ряд мер.

«Во-первых, должно быть доступное кредитование производства товаров потребительской корзины. В России любой аграрий имеет доступ к льготным кредитам по ставке до 5%, МСБ кредитуется по ставке не выше 6,5%. Во-вторых, снизить налоговую нагрузку на производство этих же товаров. В-третьих, правительству необходимо проводить более активную информационную работу по доведению до предпринимательских кругов возможностей по направлениям создания импортозамещающих производств», - перечислил он.

На его взгляд, такая работа будет стимулировать предпринимательскую активность.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!