Учёные успешно испытали вакцину от анорексии

С помощью генетических экспериментов учёные выяснили, что нарушение функционала отдельных генов напрямую затрагивает механизм поддержания белка S100A8 на оптимальном уровне.

Исследователи обнаружили воспалительный процесс в кишечнике и смогли вылечить его несколькими уколами, пишет life.ru.

Учёные из Института медицинских исследований Сэнфорд — Бернэм — Пребис (SBP) установили, что к развитию тяжёлых нарушений в органах пищеварения приводит воспалительный процесс, вылечить который можно практически на любой стадии, пишет Discover. Исследователи выяснили, что воспаление кишечника вызывают два ключевых элемента — ген RNF5 и белок S100A8, от правильного синтеза которого и уровня содержания в организме напрямую зависит "порядок" в микрофлоре кишечника.

С помощью генетических экспериментов учёные выяснили, что нарушение функционала отдельных генов напрямую затрагивает механизм поддержания белка S100A8 на оптимальном уровне. Сбои в этих процессах, по словам генетиков, приводят к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и вызывают отторжение пищи организмом, что может приводить к тяжёлым последствиям, включая потерю 75% массы тела. В данный момент учёные создают экспериментальный препарат на основе особых антител. Новое лекарство уже доказало свою эффективность на мышах: препарат способствует снижению уровня воспаления в кишечнике и нормализует биологические процессы в организме. В ближайшие месяцы исследователи могут приступить к клиническим испытаниям "вакцины от анорексии" на людях.

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