Секреты опытных путешественников. Как выспаться в полете

Подготовиться к длительному перелету стоит еще дома.

Турбулентность, теснота, кричащие дети — уснуть в полете, даже ночном, непросто. Но есть несколько приемов и аксессуаров, которые сделают воздушное путешествие намного комфортнее. О том, как выспаться на борту авиалайнера, — в материале РИА Новости.

Медитация против страха

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Подготовиться к длительному перелету стоит еще дома. Те, кто стараются не спать перед путешествием, поступают неправильно, утверждает врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Правда, есть и другое мнение: конечно, не нужно пытаться полностью отказаться от сна, но имеет смысл сократить его продолжительность. Раннее пробуждение и физические нагрузки помогут быстрее расслабиться в самолете.

Также эксперты советуют не употреблять алкоголь перед полетом и во время него. А вот воду приобретите в duty free — чтобы лишний раз не беспокоиться по этому поводу в салоне авиалайнера.

"Тем, кто боится летать, лучше заранее обратиться к врачу. Перелет для таких пассажиров — это стресс, паническая ситуация, — говорит врач-психотерапевт, сомнолог, руководитель лаборатории сна Санкт-Петербургского психоневрологического института имени Бехтерева Александр Поляков. — Воспользуйтесь техниками расслабления, медитации". По его словам, перед дальним перелетом важно нормализовать ритм сна и бодрствования с помощью мелатонина и светотерапии (помогает справиться с нарушениями сна и биоритмов).

Нелишнее кресло

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Имейте в виду лайфхак от опытных путешественников — правда, он актуален, только когда самолет не переполнен. "Если вы летите вдвоем в самолете, где в ряду — три кресла, при онлайн-регистрации на рейс зарезервируйте по возможности места на себя и вашего спутника так, чтобы между вами одно осталось свободным, — советует PR-директор сервиса по бронированию билетов Григорий Луговой. — Если в самолете будет не стопроцентная загрузка, скорее всего, это кресло так и не займут".

Еще один лайфхак пригодится тем, кто путешествует с малышом весом до девяти килограммов. При регистрации стоит позвонить в авиакомпанию и сообщить об этом. Крупные перевозчики сажают таких пассажиров на передние места, а ребенку выделяют специальную подвесную люльку, в которой он сможет поспать.

А вот одиноким путешественникам эксперты не рекомендуют выбирать место в начале салона: велика вероятность соседства с беспокойным младенцем.

Чтобы выспаться, лучше бронировать кресло у иллюминатора — там больше пространства и можно облокотиться на стенку. Есть и еще несколько плюсов: вас не заденут проезжающей тележкой с едой, не зажмут с двух сторон упитанные соседи и попутчик не разбудит с просьбой пропустить в туалет.

Подушка-подкова

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"Когда человек спит в положении сидя, мышцы шеи расслабляются и голова падает вперед. От этого можно резко проснуться, да и шея в таком положении затекает и устает, — говорит Алексей Теплов, директор по маркетингу интернет-сервиса путешествий. — Чтобы этого избежать, купите специальную дорожную подушку в виде подковы, поддерживающую голову".

Такие подушки бывают надувные или тряпичные, наполненные специальными шариками. Надувные компактнее, а тряпичные удобнее.

Нелишней в самолете или автобусе будет и еще одна маленькая подушка — под поясницу. Впрочем, сгодится и свернутая кофта.

Еще для комфортного отдыха в пути необходимо положить в ручную кладь маску для сна и беруши либо шумопоглощающие наушники, говорит эксперт.

Если заснуть в непривычной обстановке не получается, включите в плеере расслабляющую музыку, спокойные мелодии, звуки природы. Это поможет.

В любом случае лучше слушать тишину в берушах, чем беседы соседей и детский плач.

Плед из дома

От прохлады в салоне спасет пуловер или палантин. На борту, как правило, выдают пледы, но их обычно не хватает на всех. Бортпроводники уточняют, что если самолет летит туда-обратно, то за несколько часов, которые лайнер проводит в аэропорту прибытия, постирать пледы невозможно. Поэтому, обратным пассажирам чаще всего достаются уже использованные пледы.

Не помешает и маленькая аптечка: леденцы или лекарства от укачивания, болеутоляющее средство, пара пластырей, капли от сухости в глазах. При проблемах с венами можно взять компрессионные гольфы: в них ноги не устают от долгого сидения.

"Вам предстоит трансконтинентальный перелет? Подготовьтесь. Когда мы летели из Мексики в Австралию, уже в аэропорту я увидел людей, которые перед полетом зашли в туалет и… переоделись в пижаму! — говорит Григорий Луговой. — Если вы из стеснительных, то хотя бы возьмите с собой беруши, маску для лица, трэвел-подушку, зубную щетку и тапочки".

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