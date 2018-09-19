Ряд мер в здравоохранении реализуется в Акмолинской области

В области начал работу медицинский факультет при КГУ им.Ш.Уалиханова, где ежегодно будут обучаться около 150 будущих врачей.

В Послании Президента "Четвертая промышленная революция" среди 10 задач 7-я задача "Человеческий капитал – основа модернизации" ориентирована на первоклассное здравоохранение и здоровую нацию.

Самым ценным капиталом остается человек, его судьба, здоровье, благополучие, уважение к нему. Поэтому в устойчивом развитии государства особое внимание Главы государства занимает отечественное здравоохранение – как стратегически важная отрасль сбережения народа.

В нынешнем Послании Президента ориентация на первоклассное здравоохранение является чрезвычайно важной и ответственной задачей, требующей усилий медицинской общественности, высокого профессионального мастерства медицинских работников. А также максимального привлечения общества и каждого гражданина к вопросам охраны и укрепления здоровья. Поставленные в Послании перед медиками поручения Президента требуют изыскания новых подходов с учетом современных тенденций развития государства, нацеливают нас на совершенствование высокотехнологичной национальной системы здравоохранения, на разработку с новых позиций практически значимой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В нашей стране население планомерно растет, но это ставит перед здравоохранением новые вызовы. Как точно отметил Президент Нурсултан Назарбаев, объем потребления медицинских услуг продолжит свой активный рост.

"Современное здравоохранение должно больше ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение. Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи".

В Акмолинской области работает областной центр ЗОЖ и открыт молодежный центр на базе городской поликлиники. Планируется открыть еще подобных центра в районах.

Президент также подчеркнул необходимость перехода от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения. – говорит Глава государства.

В области внедряется в пилотном режиме программы по управлению заболеваний, по 3 заболеваниям – это артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность. Отличие этой программы от старой советской диспансеризации в том, что требует непосредственного и активного участия самих пациентов в заботе о собственном здоровье.

В связи с актуальностью проблемы злокачественных заболеваний в области принят комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, начато строительство онкологической поликлиники стоимостью 2,3 млрд тенге, которую планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году, что поможет решить вопросы по своевременной и качественной диагностике рака.

Для повышения доступности и эффективности медицинской помощи по указанию президента в Акмолинской области реализуется пилотный проект по переход на "безбумажные" больницы, во всех больницах и поликлиниках установлена комплексная медицинская информационная система, к которой привязано мобильное приложение "ДАМУМЕД", на данный момент практически завершена работа по созданию электронных паспортов здоровья на каждого жителя региона. Развитие цифровых технологий в медицине позволит уменьшит очередность пациентов к врачам, за счет дистанционного обслуживания, получения результатов анализов онлайн, улучшит качество медпомощи за счет возможности онлайн мониторинга за медицинскими записям, позволит снизить расходы и повысить заработную плату за счет снижения использования бумаги и оптимизации времени медперсонала.

Важным вопросом отмеченным в послании Президента являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров. В связи, с чем в области начал работу медицинский факультет при КГУ им.Ш.Уалиханова, где ежегодно будут обучаться около 150 будущих врачей.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сауле Кисикова.

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