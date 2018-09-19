Названы сроки нового глобального кризиса

Ужесточение условий на кредитном рынке обычно приводит к падению спроса, и центробанки, наоборот, начинают снижать процентные ставки практически до нуля, вследствие чего экономика входит в депрессию.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио предрек миру новый финансовый кризис уже в перспективе ближайших двух лет, передает Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

По словам Далио, в каждом экономическом цикле существует ранний период, когда процентные ставки находятся на самом низком уровне, долги наращиваются для увеличения производственных доходов, а стоимость активов увеличивается.

Следующая за этим периодом стадия, как правило, характеризуется ужесточением монетарной политики, поскольку, компаниям становится все сложнее обслуживать растущие долги, а экономика уже неспособна к сильному росту.

Ужесточение условий на кредитном рынке обычно приводит к падению спроса, и центробанки, наоборот, начинают снижать процентные ставки практически до нуля, вследствие чего экономика входит в депрессию.

Сейчас, по словам Далио, наблюдается высокая стоимость активов, низкие процентные ставки и начавшееся ужесточение монетарной политики. «Примерно так же, как в 1937 году (во время Великой депрессии — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, мы находимся в ситуации усиливающегося разрыва между богатыми и бедными, что приводит к появлению популизма», — резюмировал миллиардер.

Ранее Bank of America спрогнозировал повторение событий 1997-1998 годов, когда мир погрузился в тяжелый экономический кризис, а в России произошел дефолт. По мнению аналитиков, на это указывает схожая динамика индексов. Так, рынки развивающихся стран сокращаются, акции высокотехнологичных компаний дорожают, а экономика США демонстрирует устойчивый рост.

В начале июня о грядущем мировом финансовом кризисе также предупреждал Всемирный банк (ВБ). Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

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