Аграрии Туркестанской области привезут в Астану 500 тонн сельхоз продукции

На ярмарке продукцию будут реализовывать по ценам ниже рыночных на 10-15%.

С 22 по 23 сентября текущего года товаропроизводители Туркестанской области проведут в столице очередную ярмарку сельскохозяйственной продукции, передает пресс-служба акима области.

Ярмарка посвящена 20-летию Астаны, аграрии области привезут 496 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 201 млн. тенге. На ярмарке реализуют 80 тонн мяса и мясопродуктов, 141 тонн овощей, 28 тонн молочной продукции, 90 тонн бахчевых, 53 тонн плодоовощной продукции, 26 тонн картофеля, 10 тыс. штук яиц, 5 тонн рыбы, 10 тонн сухофруктов, 14 тонн различных консервов и 45 тонн других продуктов.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Нурбека Бадыракова, на ярмарке продукцию будут реализовывать по ценам ниже рыночных на 10-15%.

"На ярмарке жителям и гостям города будет представлена наша отечественная продукция. В рамках празднования 20-летия Астаны Туркестанская область в 4-й раз проводит ярмарку. За этот период в столицу мы привезли 14 753 тонны сельскохозяйственной продукции 28 видов. В ярмарках приняли участие 35 крупных и подсобных крестьянских хозяйств и предприятий региона", - сказал Н.Бадыраков.

В этом году крестьяне Туркестанской области экспортировали около 500 тыс. тонн продукции в Россию, Беларусь, Латвию и Германию, а также 1 млн. тонн продукции отправлено в северные регионы страны.Стоит отметить, что в области метод капельного орошения дополнительно внедрен на площади 6 406 га, общая площадь достигла 64,4 тыс. га. Более того, построено 126,2 га теплиц, общая площадь которых составила 1285,4 га.Вместе с тем, объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 9,1 млрд. тенге. В результате этого, за 8 месяцев текущего года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 249 056 млн. тенге. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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