Представитель ВОЗ высоко оценила усилия казахстанских медиков

Опыт Казахстана по всеобъемлющему охвату медицинскими услугами интересен и должен быть полезен для всего мира.

Всемирная организация здравоохранения высоко оценила вклад врачей Казахстана. Помощник генерального директора ВОЗ Наоко Ямамото особо отметила всеобъемлющий охват медицинскими услугами нашей страны, сообщается на площадке ortcom.kz.

«40 лет назад впервые была принята Алматинская декларация по первично медико-санитарной помощи. С тех пор прошло много лет, сделано много, но в соответствии с требованием времени нужно сделать еще больше. Очень много инноваций произошло сегодня в медицинской области и нам нужно задуматься, как поставить новые технологии на службу людям. И здесь опыт Казахстана по всеобъемлющему охвату медицинскими услугами интересен и должен быть полезен для всего мира. На это в Казахстане делается упор. Он будет интересен для всех других стран», - сказала помощник Генерального директора ВОЗ Наоко Ямамото.

В Астане 25-26 октября 2018 года пройдет глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), посвященная 40-летию принятия Алма-Атинской декларации. На нее приглашены делегации из более 120 стран-членов ВОЗ, в состав делегаций которых войдут министры здравоохранения, всемирно известные эксперты, меценаты и спикеры, ключевые неправительственные организации, а также первые руководители агентств ООН.

Ожидается, что в ней примут участие около 1200 участников, из которых 800 человек составят иностранные гости.

Конференция проводится каждые пять лет. В этом году Всемирная организация здравоохранения предложила провести мероприятие на политическом уровне и принять политическую декларацию ПМСП.

В сентябре 1978 года состоялась историческая конференция, в ходе которой была принята декларация, названная ООН "Великой хартией мирового здравоохранения".

Уникальность Алма-Атинской Декларации ВОЗ по ПМСП в том, что впервые за всю историю человечества было признано государствами право человека на здоровье.

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