Костанайца этапируют из тюрьмы в клинику Астаны ради спасения больной раком сестры

Брат является единственным донором для смертельно больной жительницы Костанайской области, но накануне операции он был задержан полицейскими за хранение наркотиков.

У 31-летней Жулдыз Арестановой – острый миелобластный лейкоз. Девушка перенесла несколько курсов химиотерапии, но безрезультатно. Помочь ей может трансплантация костного мозга, передает Bnews.kz.

Единственным донором, стопроцентно подходящим ей, является ее родной брат Нурлан Арестанов. Но в начале сентября мужчину за хранение наркотиков задержали полицейские. Шансы спастись у больной раком Жулдыз были сведены к нулю.

Как отметил начальник следственного управления ДВД Костанайской области Нурлан Арыстанов, такой случай в его практике – впервые.

"Мужчина арестован за совершение тяжкого поступления на два месяца. ДВД области рассматривается заявление матери мужчины и, учитывая сложную ситуацию, и что это единственная реальная возможность для спасения больной девушки, после уточнения даты проведения операции нами будет решаться вопрос об его этапировании в город Астана с обеспечением максимальной безопасности арестованного. Вопрос этот на 90% решён", - отметил Арыстанов.

В ДВД Костанайской области отметили, что с санкции прокуратуры вопрос будет решен положительно.

"Областная прокуратура не возражает. Мы должны будем обеспечить конвой, спецэтап, повезм заключённого на пять дней, два дня для подготовки к операции, сутки на операцию и два дня для восстановления. И потом мы обратно этапируем его и в следственный изолятор. Все расходы лягут на ДВД области", - заключил полицейский.

Астанинские врачи готовы были принять на операцию брата и сестру в начале октября.

"Эта страшно: видеть, как умирает твой ребёнок, а ты практически бессилен ему помочь. Только Нурлан может спасти мою дочь. Других детей у меня нет, вторую дочь убили в 2004 году, а я слишком старая для подобных операций. Я обратилась к руководству ДВД Костанайской области с просьбой этапировать Нурлана в клинику Астаны для проведения необходимых манипуляций. Мне ответили, что решение принимается коллегиально: ДВД, судом и прокуратурой", - рассказала мать девушки Раиса Арестанова.

Женщина уже и обговорила этот вопрос с врачами, которые будут оперировать Жулдыз: донора готовы принять при любых условиях, хоть в наручниках, хоть под конвоем. Пробыть в Астане ему нужно будет максимум 6 дней, а потом его можно будет вновь этапировать в Костанай.

"Если пересадки не будет, Жулдыз может погибнуть при первом же обострении болезни. Может, полгода она проживет, может, год. Она в страшных болях мучается! Трансплантация костного мозга тоже большой риск, но это шанс на спасение. Сын говорит: мама, пусть со мной будет всё, что угодно, самое главное - спасти сестру. У него ведь кроме неё больше никого нет. Муж у меня старый, ему 72 года, я тоже не молода…", - плачет Раиса Арестанова.

У Жулдыз есть семилетняя дочь. Она понимает, что её мама смертельно больна и сильно переживает.

"Она говорит: мама, ты ведь не умрешь? Плачет: мамочка, все дети с мамой, а я все с ажекой, да с ажекой. С отцом ребёнка Жулдыз в разводе, он с дочкой не общается. Получается, случись что, кроме меня, у малышки никого нет…", - говорит Раиса Арестанова.

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