Какие организации в Алматы чаще всего "кидают" работников на зарплату

Перечисленные организации не заключают трудовые договора с сотрудниками, а после бывает, что не оплачивают и за проделанную работу.

Общепиты и стройкомпании Алматы попали в список предприятий, не желающих соблюдать трудовое законодательство РК. Работодатели этих отраслей не только не заключают трудовые договоры с подчиненными, но и отказываются им выплачивать заработную плату. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы рассказали представители уполномоченных органов, сообщает BNews.kz.

На алматинских рынках, в местах общественного питания, строительных площадках проведены инспекторами ОПМ для выявления неформально занятого населения.

"На рынках наемные работники, работающие на кого-то. Они в ходе ОПМ ссылались на то, якобы хозяин контейнера просто попросил их недолго посидеть, и он скоро подойдет. Получается владелец бутика зарегистрирован, а продавцы нет. В строительстве такая же ситуация. Люди в сложных условиях работают, заканчивают и сдают объект, а потом не могут получить оплату, потому что нет заключенных договоров. Студенты часто подрабатывают, они тоже законно не трудоустроены. Малый и средний бизнес у нас очень развит, в этих местах и идут нарушения", - сказал руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Мейржан Отыншиев.

В Алматы продолжаются мероприятия по разъяснению норм трудового законодательства по заключению трудовых договоров между работодателями и работниками. С начала года инспекторами труда в ходе проведения проверок выявлено 509 нарушении, по итогам которых выдано 235 обязательных для исполнения предписаний, 183 юридических лиц привлечены к административной ответственности.

"Кафе, рестораны – общепит и строительство, чаще штрафуется за нарушение трудового законодательства, в частности, не заключения трудовых договоров. В строительстве генподрядчик нанимает ИП, которые работают без трудовых договоров. Мы на уровне министерств поднимали вопрос, чтобы генподрядчик отвечал за конечный результат оплаты труда. Многие строительные компании нанимают людей, оплачивают месяц, два, дают 25 тыс тенге, в конце работник не может получить полную зарплату и в инспекцию труда не может обратиться, потому что сам нарушает трудовое законодательство. Если трудовых отношений нет, мы не можем в явочном порядке их проверить. Наши граждане в этом направлении не сознательны, они не могут свои права защитить. Поэтому нужно заключать трудовые договора, а если работодатели отказываются заключать, то инспекция труда примет меры. 90% мы защищаем права работников", - добавил руководитель городского Управления государственной инспекции труда и миграции Талгат Разаков.

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