"Канело" нужно больше времени на реабилитацию после боя, чем Головкину

Комиссия вынесла медицинское заключение по Головкину и "Канело".

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (50-1-2, 34 КО) от боев на ближайшее время, сообщает Sports.kz.

Эта дисквалификация - обычная практика, и она носит медицинский характер: комиссия того или иного штата/страны определяет, сколько времени потребуется боксеру на полное восстановление после полученных повреждений.

Так, ранее стало известно, что после боя и Головкину и "Канело" наложили швы над глазом в связи с рассечением: Геннадию — восемь, Саулю — шесть. Однако на восстановление казахстанцу, как считает комиссия, потребуется меньше времени: "санкции" официально будут сняты с него 31 октября, курс реабилитации "Канело" продлится до 15 ноября.

Напомним, рематч Головкин — «Канело» завершился победой мексиканца решением большинства голосов судей: 114-114, 115-113, 115-113.

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