Рубль уверенно теснит доллар и евро

По мнению экспертов, на стороне рубля выступает относительно стабильная нефть и налоговый период.

Российская валюта в ходе торгов в среду, 19 сентября, вернулась к росту. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает lenta.ru.

Так, к 10:00 по московскому времени курс рубля к доллару опустился ниже 67 рублей, до 66,94 рубля. По отношению к евро российская валюта также продемонстрировала рост — курс опустился до 78,4 рубля.

По мнению экспертов, на стороне рубля выступает относительно стабильная нефть и налоговый период. Кроме того, снижается влияние западных санкций.

10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. Доллар тогда поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.

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