Курсы валют на 20 сентября

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,94 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 361,24 тенге за доллар при объеме торгов 79,55 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 362,03 тенге за доллар при объеме торгов 17,3 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 361,94 тенге за доллар (-7,42 тенге), суммарный объем торгов – 112,6 млн USD (+41 900 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3929 тенге за рубль при объеме торгов 51 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3988 тенге за рубль (-0,0428 тенге), суммарный объем торгов – 81 млн рублей (+65 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 361,1-363,3 тенге, евро - 422,9-425,9 тенге, рос.рубля - 5,4-5,48 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!