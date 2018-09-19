Мужчину сбили насмерть в 20-ти метрах от дома близ Алматы

Пешеход перебегал дорогу и оказался перед автомобилем.

В Алматинской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Renault Logan ехал по Талгарскому тракту на запад в сторону Алматы. Ближе к выезду из села Бирлик дорогу перебегал мужчина. Водитель попытался избежать наезда, вывернул руль, однако это ему не удалось. Автомобиль сбил пешехода, вылетел с дороги и врезался в дерево.

От полученных травм пешеход 1980 г.р скончался на месте. Стало известно, что он направлялся к дому, и не дошел всего 20 метров. Стоит отметить, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход находится всего в 100 метрах.

На месте происшествия работают полицейские, которые разберутся во всех обстоятельствах произошедшего.

Водитель Renault госпитализирован.

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