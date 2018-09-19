Двуликий щенок с четырьмя глазами родился в Перу

Мутация щенка называется полицефалия.

В Перу родился щенок с двумя сросшимися головами. На видео с животным обратило внимание издание Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Хозяин собаки Перси Уангал Ортис (Percy Huangal Ortiz) из городка Багуа на севере страны рассказал, что остальные пять щенков родились без каких-либо отклонений.

Мужчина планирует показать щенка-мутанта породы уругвайский симаррон ветеринару, чтобы узнать, как правильно кормить его и заботиться о нем. Необычное животное стало знаменитостью в городке, на него приходят поглазеть все соседи.

Пользователи сети по-разному отнеслись к двуликому щенку: одни назвали его красивым, а другие расстроились, что животное, скорее всего, не проживет долго, и призвали не портить и так короткую жизнь щенка предположениями, что он «исчадие Сатаны».

Мутация щенка называется полицефалия. Она встречается у рептилий, млекопитающих и иногда у людей. Если два эмбриона не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Как правило, подобные особи умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

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