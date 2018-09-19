Убивший собственного сына мужчина был судим - ДВД Костанайской области

Мужчина в последнее время проживал в Астане.

Отец, который убил собственного ребёнка, и сам покончил жизнь самоубийством, ранее был судим. Полиция огласила некоторые детали, которые удалось выяснить в результате расследования обстоятельств трагического происшествия в Житикаре, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

17 сентября утром в региональных СМИ появилась информация о том, что 44-летний мужчина убил своего 4-летнего ребенка, после чего нанес себе множественные ножевые ранения. Он скончался в больнице. Позже стало известно, что ребенок был задушен.

По информации пресс-секретаря ДВД Костанайской области Ирины Беженарь, поиски были затруднены тем, что мужчина очень хорошо знал местность - он скрывался в полях вместе с ребёнком, там же он и ночевал. После того, как закончился бензин, пешком он дошёл к своему знакомому в Житикару.

Приютивший отца с сыном человек, с утра 16 сентября отправился на весь день на рыбалку. Гостей, как утверждают полицейские, он по их просьбе запер в доме. По возвращению домой мужчина обнаружил тело ребенка и подозреваемого в луже крови. В больнице отец ребенка дал признательные показания, сообщили в ДВД.

Как выяснили следователи, мужчина в последнее время проживал в Астане. А в Глебовку к ребёнку и его матери, с которой расстался после рождения сына, он приехал чтобы воссоединиться с семьей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!