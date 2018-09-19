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Жанат Шаймерденов стал заместителем директора Службы внешней разведки

Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу.

Фото : zakon.kz19 сентября 2018, 18:28

Жанат Шаймерденов назначен заместителем Службы внешней разведки "Сырбар", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Распоряжением Главы государства Шаймерденов Жанат Куандыкович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в сообщении.

Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу.

Экс-глава службы Габит Байжанов назначен помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности. Обязанности директора исполняет первый заместитель Исатай Сартаев.


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