Жанат Шаймерденов стал заместителем директора Службы внешней разведки

Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу.

Фото : zakon.kz

Жанат Шаймерденов назначен заместителем Службы внешней разведки "Сырбар", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды. "Распоряжением Главы государства Шаймерденов Жанат Куандыкович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в сообщении. Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу. Экс-глава службы Габит Байжанов назначен помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности. Обязанности директора исполняет первый заместитель Исатай Сартаев.

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