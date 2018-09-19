Жанат Шаймерденов стал заместителем директора Службы внешней разведки
Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу.
Фото : zakon.kz19 сентября 2018, 18:28
Жанат Шаймерденов назначен заместителем Службы внешней разведки "Сырбар", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Распоряжением Главы государства Шаймерденов Жанат Куандыкович назначен заместителем директора Службы внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар", - говорится в сообщении.
Аденов Кузембек Станбаевич освобожден от должности заместителя директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу.
Экс-глава службы Габит Байжанов назначен помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности. Обязанности директора исполняет первый заместитель Исатай Сартаев.
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