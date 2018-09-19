Казахстан заинтересован в установлении рабочих контактов с Гамбией

Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, горного дела, инфраструктуры и туризма.

Казахстан и Гамбия нацелены на дальнейшее развитие тесного сотрудничества в рамках международных и региональных структур, таких как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества (ОИС). Об этом шла речь на состоявшейся сегодня в Астане встрече Министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова с Министром иностранных дел Республики Гамбия Мамаду Тангара, который прибыл в Казахстан с первым официальным визитом, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров главы МИД двух стран рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Было отмечено, что Казахстан придает важное значение развитию двусторонних отношений с африканскими странами, в том числе с Гамбией.

«Казахстан с интересом наблюдает за процессами в Африке, которая объективно обладает большим экономическим потенциалом. Мы отмечаем растущее значение Африканского Союза, где наша страна является наблюдателем с 2013 года. Астана заинтересована в установлении эффективных рабочих контактов и дальнейшем укреплении взаимодействия с этой организацией и ее членами», - заявил К. Абдрахманов.

Отмечена поддержка Гамбией внешнеполитических инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева, касающихся нераспространения, разоружения, борьбы с терроризмом, обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Также это западноафриканское государство поддержало кандидатуру Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 гг., приняло участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», а также был подписан и ратифицирован Устав Исламской организации продовольственной безопасности, с инициативой о создании которой выступил Президент РК.

Отдельно были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ОИС. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана приветствовал проведение в 2019 году 14-го Саммита ОИС в Гамбии, и заявил, что казахстанская делегация будет представлена на должном уровне.

Обсуждая перспективы сотрудничества в экономической сфере, глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии двустороннего взаимодействия в сферах энергетики, горного дела, инфраструктуры и туризма.

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