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Ксения Собчак ждет второго ребенка

Менеджер Собчак Кирилл Суханов отметил, что сейчас журналистка находится на раннем сроке беременности.

Фото : Styler - РБК-Украина19 сентября 2018, 18:55

Официальные представители Ксении Собчак подтвердили, что телеведущая ждет ребенка. Об этом сообщил портал Super.

Менеджер Собчак Кирилл Суханов отметил, что сейчас журналистка находится на раннем сроке беременности.

Ранее слухи о ее положении подтвердила дизайнер Мишаня Мишина. Комментаторы ее фото в Instagram обратили внимание на изображение Собчак, где облегающее платье подчеркивало ее живот. На вопрос о беременности телеведущей дизайнер ответила утвердительно.

В августе подписчики раскритиковали журналистку за распущенность. Причиной стала публикация фото, на котором Собчак прикрыла область паха книгой.

Слухи о возможном пополнении в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана появились в мае 2018 года, однако ни актер, ни журналистка их не подтверждали. Пара уже воспитывает сына Платона.

Источник: Lenta.ru


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