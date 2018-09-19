В Павлодаре задержаны два водителя, пытавшихся дать полицейским взятку

Предупреждение об уголовной ответственности они проигнорировали.

В Павлодаре за дачу взятки инспекторам дорожно-патрульной полиции МПС ДВД области задержаны два водителя: в одном случае – в пределах 5 тыс. тенге, в другом – 12 тысяч, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

Оба водителя были остановлены за нарушение правил дорожного движения. Чтобы избежать ответственности, последние предложили сотрудникам полиции взятку.

Предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу водители проигнорировали и оставили деньги в салоне патрульного автомобиля.

Проводится досудебное расследование по ст. 367 УК РК (дача взятки).

Представитель МВД обратил внимание граждан на то, что в соответствии законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу с наказанием в виде лишения свободы.

С целью исключения коррупционных рисков все сотрудники строевых подразделений оснащены портативными носимыми видеорегистраторами.

Ежедневно по окончанию несения службы производится выгрузка записи, которая мониторится как непосредственными командирами, так и сотрудниками подразделений собственной безопасности.

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