Сына обвиняют в убийстве 78-летней матери

Сноха пыталась убедить всех в том, что старая женщина плохо ходила, часто падала и билась об углы.

В Актау завершилось расследование резонансного дела по факту смерти пожилой женщины. В причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть бабушки, обвинили ее родного сына и сноху, с которыми она проживала, сообщает inaktau.kz.

Следствие по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" велось около трех месяцев.Супругам, забившим до смерти пожилого человека, может грозить от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Окончательное решение в этом деле примет суд, который состоится уже в конце этого месяца.

В начале июня в патологоанатомическое отделение из дома поступило тело пожилой женщины, укутанное во множество грязных одеял. Согласно процедуре, его зарегистрировали по выписке медиков о констатации биологической смерти, и положили на хранение в холодильную камеру. Больше недели родные не забирали бабушку, а затем и вовсе отказались ее хоронить. Тогда работники морга самостоятельно приняли решение омыть тело перед погребением. Увидев труп, сотрудники отделения забили тревогу. Все тело и лицо было покрыто синяками и ссадинами. Медики вызвали в отделение родных умершей, а заодно и полицию.

Из достоверных источников известно, что сначала сноха бабушки пыталась убедить всех в том, что старая женщина плохо ходила, часто падала и билась об углы. Однако полицейским в ходе следствия удалось найти доказательства причастности семьи к смерти 78-летней родственницы.

В ДВД Мангистауской области не сообщают, какие меры будут приняты в отношении работников "скорой" и участкового, которые первыми фиксировали факт смерти бабушки на дому, как "биологическую".

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