Алматинские студенты провели дебаты от имени правительства

Участники дебатов поделились на шесть команды по два человека, в состав которой входили государственные служащие и студенты ВУЗа.

19 сентября 2018 г. Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы проведены дебатные игры среди государственных служащих и студентов высших учебных заведений города Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции по городу Алматы.

Руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы Таймұрат Д. отметил, что одним из семи долгосрочных приоритетов Стратегической программы развития страны «Казахстан-2030», является профессиональное государство, задачей которого является создание для Казахстана эффективной, современной государственной службы и структуры управления, которая была бы оптимальной для рыночной экономики. Главой государства всегда уделялось повышенное внимание обеспечению качественного высокого уровня системы государственной службы.

Сегодня, одной из главных задач Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции является переход к инновационной государственной службе, достижение которой невозможно без высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров.

Участники дебатов поделились на шесть команды по два человека, в состав которой входили государственные служащие и студенты ВУЗа. Обе стороны выступали от имени Правительства, каждая сторона выдвигала свою позицию, решения той или иной проблемы и пути решения ее. В ходе дебатов стороны выдвигали свои аргументы по поводу предложенного тезиса, пытаясь убедить жюри в своей правоте.

Оценивало выступления команд компетентное жюри, состоящее из опытных дебатеров города Алматы, а также представителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы и Управления внутренней политики г.Алматы. Жюри оценивало команд по критериям: аргументы, доказательность и полнота ответов на вопросы.

По итогам дебатов, особо отличившимся государственным служащим и студентам были вручены грамоты, а также сертификаты участника данного мероприятия.

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