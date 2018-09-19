Рассмотрение апелляционной жалобы по делу ОПГ «4 брата» отложено

Адвокаты осужденных попросили суд дать время на ознакомление с апелляционным протестом прокурора.

Сегодня в межрайонном специализированном суде по уголовным делам по Актюбинской области состоялось рассмотрение апелляционной жалобы осужденных по делу ОПГ 4 брата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, по делу о хищениях нефти на месторождениях Актюбинской области проходило 26 подозреваемых. По результатам рассмотрения дела Еркину Избасару как руководителю ОПГ было назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Его помощник Аухат Калиев был осужден на 11 лет. Бывший заместитель начальника ДВД области Рахат Аханов был осужден на 5 лет 3 месяца.Он также был лишен звания полковника полиции и возможности работать в правоохранительных органах.

Другие члены группы были осуждены на сроки от 2 до 11 лет. Амандос Есенгалиев был освобожден от уголовной ответственности.

В частности, на 2 года лишен свободы Айбек Тлеугазиев. Айдайбек Сарсенов, Нурболат Кайырбаев, Муханбет Шавлетов, Жандос Акмагамбетов, Саясат Дусупов, Сергей Савченко были приговорены к 3 годам лишения свободы. На 3 года 9 месяцев были осуждены Жангельды Утегенов, Руслан Дермуханов, Бекжан Култаев, Жанат Тектигулов, Марат Куанышев.

Болатбека Бекетова, Нурлана Ногаева, Мурата Туржанова осудили на 8 лет. Сулеймена Сугирбаева осудили на 5 лет, Ербола Тектигулова - на 4 года 6 месяцев, Кайркелди Изтурганова - на 6 лет, Нурлыбека Тонтаева и Кадыржана Пангерейулы - на 7 лет. Биржана Аманкулова и Картжана Калдымурата - на 11 лет. В ходе сегодняшнего судебного заседания было отмечено, что пятеро осужденных не подали апелляционную жалобу. Это Рахат Аханов, Жанкелды Утегенов, Жандос Акмагамбетов, Амандос Есенгалиев и Нурболат Кайырбаев.

Адвокаты осужденных попросили суд дать время на ознакомление с апелляционным протестом прокурора, в связи с чем рассмотрение апелляции было отложено на 2 дня.

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