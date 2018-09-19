Делегация из Гонконга посетила Алматы

Лау Конг Ва отметил, что в Казахстане созданы условия для сохранения богатого культурного наследия казахского народа.

В целях реализации достигнутых договоренностей в рамках подписанного в марте этого года Меморандума в сфере культуры между Республикой Казахстан и Специального административного района Гонконг (КНР) состоялся ответный визит Секретаря по вопросам культуры Администрации Гонконга Лау Конг Ва в гг. Астана и Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Гонконгская делегация посетила культурные, спортивные и образовательные объекты столицы - Государственный театр оперы и балета «Астана опера», Национальный музей, велотрек «Сарыарка», многофункциональный ледовый дворец «Барыс-Арена», а также ознакомились с достопримечательностями г. Алматы - высокогорным спорткомплексом «Медеу» и ледовым дворцом «Халык Арена».

В рамках двусторонних встреч, гонконгская сторона была подробно проинформирована о главных приоритетах развития Казахстана в свете модернизации общественного сознания «Рухани жангыру», путем сохранения и популяризации национальной культуры, реализации творческого потенциала молодежи, а также методах продвижения традиционных и современных видов искусства среди населения.

Лау Конг Ва отметил, что благодаря мудрой и дальновидной политике Нурсултана Назарбаева в Казахстане созданы все условия для сохранения богатого культурного наследия казахского народа, развития духовных ценностей и раскрытия творческого потенциала молодежи.

Гонконгская делегация преподнесла подарок ко Дню Южной столицы, организовав концерт под названием «Вне границ – Вне времени. Гонконг – Казахстан», в идею которого был заложен диалог культур казахстанских музыкальных коллективов с их коллегами - виртуозами из Гонконга.

В программе прозвучала национальная музыка двух стран в авторской аранжировке, а также произведения молодого дарования Мэйлины Цой, которая родилась в Алматы, но выросла в Гонконге.

Во исполнение Меморандума Генеральным консульством РК в Гонконге были организованы показ казахстанского фильма «Дорога к Матери», а также в рамках празднования «Дня домбры» проведен концерт для гонконгской аудитории.

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