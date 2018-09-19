Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посол Казахстана вручил ответную ноту министру Кыргызстана

В ноте изложена позиция казахстанской стороны.

Фото : Радио Азаттык19 сентября 2018, 21:01

Посол Казахстана Карим Кокрекбаев сегодня встретился с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым, которому вручил ответную ноту по ситуации с гражданами Кыргызстана в Международном аэропорту г.Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ноте изложена позиция казахстанской стороны, которая была озвучена в понедельник официальным представителем МИД РК.

В ходе встречи также были обсуждены ряд других вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты