Посол Казахстана вручил ответную ноту министру Кыргызстана
В ноте изложена позиция казахстанской стороны.
Фото : Радио Азаттык19 сентября 2018, 21:01
Посол Казахстана Карим Кокрекбаев сегодня встретился с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым, которому вручил ответную ноту по ситуации с гражданами Кыргызстана в Международном аэропорту г.Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ноте изложена позиция казахстанской стороны, которая была озвучена в понедельник официальным представителем МИД РК.
В ходе встречи также были обсуждены ряд других вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.
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