В Балхаше родилась девочка с зеркальным расположением органов

Когда ребенок родился, состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В Балхаше врачи спасли девочку с врожденной патологией. Девочка родилась со смещенными внутренними органами. Сердце у нее билось справа. Новорожденную экстренно прооперировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, девочка родилась 24 августа в доношенном сроке с весом 3 килограмма 702 грамма, ростом 54 см. При рождении у ребенка обнаружили целый ряд серьезных диагнозов - диафрагмальная грыжа, врожденная пневмония, гипоплазия легких, геморрагическая болезнь новорожденного, желудочная кровотечение, парез кишечника и анемия. Кроме того, у новорожденной сердце было смещено и расположено справа.

Когда ребенок родился, состояние оценивалось как крайне тяжелое. Учитывая, что пациент был нетранспортабельным и надо было срочно оперировать, решено было по линии санавиации вызвать врачей и решить вопрос об оперативном вмешательстве.

«Малышку прооперировали врачи областной детской клинической больницы. Проведены лапаротомия, устранение внутренних органов из плевральной полости. В левой доле печени и селезенки были устранены диафрагмальные грыжи. Операция длилась около 2-х часов. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Вся необходимая медицинская помощь и чуткое внимание врачей были оказаны», - добавили в ведомстве.

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