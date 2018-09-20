Европа возьмет азартные видеоигры под контроль

Будут закрыты назойливые "социальные казино": лутбоксы (покупку случайной подборки виртуальных товаров) и скин-беттинг (использование скинов в качестве ставки).

Власти 15 европейских стран объявили войну азартным онлайн-играм. Соответствующее соглашение было принято на Европейском форуме по урегулированию азартных игр. В первую очередь это значит, что в онлайн- и видеоиграх запретят оборот денег — например, нельзя будет купить дополнительный улучшенный меч или обмундирование для героя игры, сообщает Вести.Ru.

Соглашение подписали государственные регуляторы Европы совместно с Комиссией по азартным играм штата Вашингтон. Его цель — выявить и закрыть назойливые "социальные казино": лутбоксы (покупку случайной подборки виртуальных товаров) и скин-беттинг (использование скинов в качестве ставки). Например, в игре Counter-Strike некоторые пользователи готовы тратить десятки тысяч долларов за редкий скин или дизайн для своего пистолета или ножа, объясняет программа Вести.net.

При таком ценообразовании скины давно превратились в некий вид игровой валюты. Все эти вещи, по мнению регуляторов, размывают границу между азартными и видеоиграми. Более того, они без каких-либо ограничений доступны для несовершеннолетних пользователей.

Правда, не совсем понятно, как эти изменения будут выглядеть на практике. Например, в FIFA 2018 играют 26 миллионов человек, среди которых очень популярен режим FUT. По сути, это коллекционная компьютерная карточная игра: пользователи собирают свою команду и могут купить, в том числе за реальные деньги, карточку с игроком. Это как раз и есть лутбокс, и каким образом его можно убрать, непонятно.

Более того, в следующей FIFA 2019, которая выйдет в конце сентября, уже анонсирован "премиум-голд" лутбокс, который доступен для покупки за реальные деньги. Разработчик игры, Electronic Arts, даже выпустила мобильное приложение специально для режима FUT, которое позволит за несколько дней до выхода игры уже начать собирать карточки с игроками.

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