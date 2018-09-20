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Головкин может вернуть пояс чемпиона мира

Альварес не получит титул по версии IBO.

Фото : Sputnik Казахстан20 сентября 2018, 01:21

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн заявил РИА Новости, что мексиканец Сауль Альварес не получит пояс чемпиона мира по версии IBO, несмотря на то, что победил в титульном бою представителя Казахстана Геннадия Головкина, который теперь может провести бой за вакантный титул.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Альварес, который в субботу в Лас-Вегасе по очкам победил Головкина в бою за пояса WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, не будет объявлен чемпионом.

"Альварес действительно не получит титул по версии IBO. Мы не смогли прийти к санкционному соглашению с ним. Вакантный титул будет разыгран между двумя имеющимися претендентами. В том числе это может быть и Головкин, который определенно займет первое место в рейтинге в этом дивизионе", - сказал Ливайн.

Альварес на профессиональном ринге одержал 50 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.


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