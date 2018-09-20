Головкин может вернуть пояс чемпиона мира

Альварес не получит титул по версии IBO.

Президент Международной боксерской организации (IBO) Эд Ливайн заявил РИА Новости, что мексиканец Сауль Альварес не получит пояс чемпиона мира по версии IBO, несмотря на то, что победил в титульном бою представителя Казахстана Геннадия Головкина, который теперь может провести бой за вакантный титул.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Альварес, который в субботу в Лас-Вегасе по очкам победил Головкина в бою за пояса WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, не будет объявлен чемпионом.

"Альварес действительно не получит титул по версии IBO. Мы не смогли прийти к санкционному соглашению с ним. Вакантный титул будет разыгран между двумя имеющимися претендентами. В том числе это может быть и Головкин, который определенно займет первое место в рейтинге в этом дивизионе", - сказал Ливайн.

Альварес на профессиональном ринге одержал 50 побед (34 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

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