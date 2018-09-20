Пять машин столкнулись в тоннеле на улице Саина в Алматы

В столкнувшиеся три автомобиля врезались еще два.

Массовое ДТП произошло ночью в тоннеле на улице Саина между улицами Жубанова и Маречека, сообщает корреспондент zakon.kz.

Первыми столкнулись автомобили Lexus RX, Toyota Corolla и Audi.

Водители вышли из машин, рассматривали повреждения, пытались разобраться в ситуации.

После разрешающего сигнала светофора, вниз по Саина двинулся новый автомобильный поток.

Впереди ехала Skoda Fabia и перед ней еще неустановленная машина, чей водитель, увидев перед собой аварию, резко свернул вправо, открыв обзор водителю Skoda. Невольно повторив маневр машины перед собой, он повернул руль вправо, но не учел, что справа двигался Ford Focus.

Машины столкнулись, потерявший управление Ford врезался, в уже стоявшую Corolla, зацепив предварительно Audi.

Corolla еще сильнее вдавило в Lexus.

Пополнившийся новыми участниками разговор продолжился. Затем водитель Audi, по неизвестной причине, сел в автомобиль и уехал. Хотя со слов очевидцев, автомобиль получил серьезные повреждения.

Подъехавшие сотрудники «скорой» оказали помощь троим пострадавшим. От госпитализации они отказались.

Несмотря на поздний час, на дороге образовалась гигантская пробка, так как Corolla заняла левый ряд, Ford правый.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. Номер скрывшегося автомобиля Audi им сообщили остальные участники аварии.

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